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Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

09:58
  • суббота
  • 08 октября 2022

Разрушены два пролёта моста

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Аксёнов сообщил подробности происшествия на Крымском мосту

По словам представителя Кремля, в связи с ЧП на Крымском мосту глава государства получил доклады Михаила Мишустина, Марата Хуснуллина, глав МЧС и Минтранса, руководителей силовых ведомств. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым.

По данным Национального антитеррористического комитета, ночью на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

В результате ЧП обрушились два автомобильных пролёта той части моста, которая идёт из Краснодара в Керчь. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей. Также будет запущена паромная переправа.

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