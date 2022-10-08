Аксёнов сообщил подробности происшествия на Крымском мосту

Обрушились два автомобильных пролёта

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что лично координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. Он сообщил некоторые подробности ночного происшествия.

По словам Аксёнова, в результате ЧП обрушились два автомобильных пролёта той части моста, которая идёт из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав.

После завершения работы пожарных можно будет оценить масштабы повреждений моста и опор и говорить о сроках восстановления движения по Крымскому мосту.

Сегодня начнёт работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

По данным Национального антитеррористического комитета, ночью на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

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