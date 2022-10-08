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Названы имена новых героев спецоперации

10:49
  • суббота
  • 08 октября 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма наших военнослужащих.
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Младший сержант Алексей Алёхин, несмотря на вражеский артобстрел, сумел отремонтировать повреждённое оборудование радиосвязи. Это позволило командованию оперативно координировать российские подразделения в бою.

Старший сержант Анатолий Сергеев во время доставки боеприпасов попал под вражеский обстрел. Оценив обстановку, старший сержант отогнал и замаскировал машину снабжения. Затем стал вручную доставлять снаряды. Действия Анатолия позволили отбить атаку националистов и удержать занимаемые рубежи.

Рядовой Александр Умнов участвовал в отражении атаки неонацистов. В ходе боестолкновения он обнаружил и взял в плен корректировщика вражеского огня, который выдал важную информацию о расположении сил ВСУ. По обнаруженным целям был нанесён прицельный артиллерийский удар.

Ефрейтор Владимир Алексеев обнаружил группу боевиков, которые готовили оборонительные позиции. Скрытно подобравшись к противнику, выстрелом из РПГ уничтожил миномётный расчёт врага. По итогам ожесточённого боя националисты отступили, оставив своих раненных, сообщает "ТВ Центр".

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