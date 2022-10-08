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Минобороны показало работу установок "Ураган" в зоне СВО

11:10
  • суббота
  • 08 октября 2022

Все цели поражены

Минобороны опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Ураган", бьющих по позициям украинских боевиков. Артиллеристы наносят ракетные удары 220-миллиметровыми снарядами, уничтожая укрепления и бронетехнику националистов. Помощь в корректировке огня и контроль поражения объектов обеспечивают беспилотники.

В это время с воздуха их прикрывают ударные вертолёты Ка-52. Среди задач "Аллигаторов" - не только поддержка наземных подразделений и доставка десанта, но и уничтожение контрольных пунктов ВСУ. Во время боевого вылета пилоты нанесли удар неуправляемыми ракетами по районам сосредоточения живой силы противника, сообщает "ТВ Центр".

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