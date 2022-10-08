Загорелись цистерны с топливом

Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео. Кадры появились в Сети. На них видно мощную вспышку и начавшийся пожар.

По данным Национального антитеррористического комитета, ночью на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Работы по тушению пожара координирует глава Крыма Сергей Аксёнов. По его информации, в результате ЧП обрушились два автомобильных пролёта той части моста, которая идёт из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом.

Сегодня начнёт работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

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