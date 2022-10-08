Украина взяла на себя ответственность за взрыв на Крымском мосту

ЧП произошло этой ночью

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту.

"Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк в соцсети.

По данным Национального антитеррористического комитета, ночью на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава и обрушению двух автомобильных пролётов моста. Сейчас пожар потушен.

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым.

На подъезде к мосту организованы пункты питания и обогрева для водителей. Также будет запущена паромная переправа.

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