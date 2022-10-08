Взрыв на Крымском мосту. Главное

Пожар потушен

Утром на Крымском мосту подорвали грузовик. Частично повреждено автомобильное полотно. В момент взрыва рядом проезжал железнодорожный состав, загорелись цистерны с топливом. В пресс-службе "Крымской железной дороги" сообщили, что в поездной бригаде пострадавших не было.

Огненное зарево над Керченским проливом появилось примерно в шесть часов утра. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту запечатлели камеры наблюдения. Совсем рядом ехал легковой автомобиль, о судьбе водителей и пассажиров не сообщается. В результате подрыва обрушились два автомобильных пролёта.

Движение по Крымскому мосту пока полностью закрыто. На подъездах для водителей развернуты пункты питания и обогрева. Сейчас идёт ликвидация последствий. К горящему составу на железнодорожной ветке из Крыма и Тамани подогнали поезда, которые увезут сгоревшие цистерны и вагоны, сообщает "ТВ Центр".

Взрыв произошёл на подъезде к аркам Крымского моста, но они не повреждены. В Росморречфлоте заявили, что судоходство из-за инцидента не перекрывалось. Визуально хорошо видно, что железнодорожная часть моста и автомобильная ветка с полуострова в Краснодарский край целы.

Пассажирские поезда задерживаются. Продажа билетов временно приостановлена. На полуострове продляют проживание для туристов. Глава региона Сергей Аксёнов обратился к владельцам гостиниц и руководителям санаториев продлить проживание для гостей, у которых закончилось время пребывания. Все затраты будут компенсированы за счёт регионального бюджета.

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В её состав войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД. По поручению президента на место выехали руководители МЧС и Минтранса. Сроки восстановления официально пока не озвучены. Проводится экспертиза. На месте ЧП дорожные и оперативные службы оценивают состояние покрытия.

Сейчас к запуску готовят переправу через пролив. В Краснодарском крае готовятся к запуску, как минимум, пять паромов. Первый уже начал переход для погрузки и начала работы. Кроме того, попасть на полуостров можно по освобождённым территориям – через Мариуполь и Бердянск в Джанкой.

Учитывая, что туристический сезон закончился, этого должно хватить на время ремонта моста. На заправках сейчас очереди, но власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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