ВСУ нанесли новый удар по Запорожской АЭС

Атаки украинских войск в регионе не прекращаются

Киевские националисты нанесли новые удары по Запорожской АЭС и повредили последнюю линию электропередачи, которая связывала станцию с энергосистемой Украины. Из американских установок “Хаймарс” боевики атаковали Иловайск. На месте работают специалисты Следственного комитета. Российские военные уничтожают огневые точки противника.

Над Иловайском густой дым и зарево: ночью ВСУ обстреляли железнодорожный узел. Несколько ракет попали в цистерны с топливом, но пожар удалось быстро погасить. Ещё один удар по гражданской инфраструктуре националисты нанесли в Запорожье. Повреждена линия электропередачи, запитывающая Энергодар и Запорожскую АЭС.

Сегодня Киев планирует и новую диверсию - собирается высадить десант и захватить станцию. Но все попытки ВСУ превратить атаку на Запорожье в приоритетную задачу, пресекают российская авиация и артиллерия. Масштабное продвижение ВСУ практически на всех участках остановлено. В Донбассе российские войска отбили посёлки Отрадовка и Зайцево. Сейчас идёт освобождение Первомайского.

В Артёмовске - уличные бои. Националисты отброшены к окраинам. Российский спецназ продвигается к центру. Закрепляется, проводит разведку и готовится к новым атакам. Несмотря на огромные потери, сдавать город ВСУ не хотят. На подходах с западной стороны собирают резервы.

Ещё один участок, где ВСУ планируют перейти в наступление – Херсонская область. Но у российской группировки, здесь, в обороне сосредоточены крупные артиллерийские силы. В активной обороне сегодня и подразделения в ЛНР. Им на поддержку переброшено более тысячи бойцов спецназа и бронетехника.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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