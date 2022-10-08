Антироссийские санкции принесли новые страдания жителям США и Европы

Цены на топливо бьют рекорды

Антироссийские санкции всё сильнее бьют по экономике западных стран. Стремительно дорожает бензин в США, дефицит топлива наблюдается во Франции. Массово закрываются заправки, жителям приходится бросать автомобили на обочинах, сообщает "ТВ Центр".

Новый вынужденный тренд французской фитнес-индустрии: собираясь в бассейн, не забудьте прихватить с собой не только шапочку и сланцы, но и гидрокостюм. Без него купаться не пустят. Астрономические цены на топливо приводят к массовому банкротству спортивных центров. Ещё в начале сентября три десятка бассейнов закрылись из-за нерентабельности.

Остальные приспосабливаются к новой реальности, как могут. Например, отключают подогрев воды. Теперь её температура - не выше 19 градусов. Правда, далеко не все готовы лезть в такую холодную воду. Бассейн стремительно теряет постоянных клиентов.

Энергетический кризис шагает по стране. Под ударом - и другие жизненно-важные сферы. На французских заправках уже не хватает бензина и дизеля. С проблемами в поставках столкнулись около 15% АЗС. Масла в огонь подлили многочисленные забастовки. Волна протестов охватила крупнейшие энергетические предприятия. В Париже и окрестностях перед работающими бензоколонками - очереди из автомобилей. Заветного топлива можно ждать часами.

Сбывается кошмар американского автолюбителя. После периода относительной стабильности цены на бензин вновь поползли вверх. Страны, входящие в ОПЕК+ сократят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Как ни старался Джо Байден отговорить государства Ближнего Востока от такого шага - не получилось. Топливо на заправках в США уже подорожало. Сейчас за галлон просят 3 доллара 80 центов. И это - далеко не предел.

Вслед за ценами на бензин вырастет стоимость авиатоплива. Рейсы на Рождество подорожали более чем вдвое. А дальше будет только хуже - сообщил согражданам Джо Байден.

Стремительно продолжает падать популярность главы Белого дома. За считанные недели до промежуточных выборов рейтинг одобрения опустился до 40% - одна из самых низких отметок за всё время пребывания Байдена на посту президента.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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