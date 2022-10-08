Ещё более 50 детей-сирот из Донбасса переправлены в Москву

Им найдут новые семьи

Более 50 детей-сирот из Донецка и Макеевки прилетели на аэродром Чкаловский в Подмосковье. Все - не старше шести лет. Это уже третий за последние несколько дней самолёт с воспитанниками детских домов из Донбасса. Скоро ребятам подберут приёмные семьи, а пока их временно размещают в специально обустроенных центрах. Там им оказывают необходимую медицинскую помощь, с ними работают педагоги и психологи.

В Подмосковном аэропорту Чкаловский приземляется рейс, пожалуй, с самыми важными персонами. На борту 53 маленьких воспитанника детских домов Донбасса. В родных краях детям не просто опасно находиться: у них даже нет возможности нормально погулять. То и дело звучит воздушная тревога и воспитанникам приходится часами играть под тусклым светом лампочки в бомбоубежище. Многие из них нуждаются в постоянном наблюдении врачей. Прибыв в Москву, такая возможность теперь появилась.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка: "Мы понимаем, что часть детей сейчас приехали, кто-то с пороком сердца, кому-то требуется реабилитация. И губернатор Московской области Андрей Воробьёв заверил, что мы с каждым из них обязательно поработаем, и всё, что необходимо, обеспечим.

Это уже третий борт за неделю. В общей сложности вывезено 234 ребёнка из ДНР и ЛНР. После того как детей осмотрят врачи, их распределят по социальным учреждениям Подмосковья, в которых они смогут начать спокойно учиться. По словам детского омбудсмена, для каждого воспитанника подбирается семья, которая готова взять к себе на попечительство.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка: "Мы понимаем, что, если есть хотя бы один шанс устроить их на территории ДНР, ЛНР в семьи, мы, конечно же, этому способствуем. Но если мы понимаем, что этого шанса у этих детей нет, то подбираем семью уже на территории других регионов".

76 ребят из ЛНР вскоре уже будут приняты в семьи в четырёх регионах страны. Всего при содействии уполномоченного по правам ребёнка уже около 350 детей-сирот из Донбасса нашли приемных родителей по всей России.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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