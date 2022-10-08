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Пик осеннего звездопада можно будет наблюдать в ночь на 9 октября

12:54
  • суббота
  • 08 октября 2022

В небе будет до 15 метеоров в час

Осенний звездопад в самом разгаре. Сегодня ночью жители Земли смогут увидеть настоящий астрономический фейерверк - метеорный поток Дракониды. Он так назван в честь созвездия Дракона, на фоне которого происходит звездопад.

В этом году он продлится с 6 по 10 октября. Сегодня и завтра, всего за час в небе можно увидеть до двадцати ярких падающих звёзд. Метеоры из Драконид красноватые и, как говорят астрологи, чрезвычайно медленные. В хорошую погоду их легко заметить.

Второй звёздный дождь принесёт на Землю метеорный поток Ориониды в конце октября, но он будет очень коротким, сообщает "ТВ Центр".

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