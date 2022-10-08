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Очевидцы сняли последствия взрыва на Крымском мосту

10:54
  • суббота
  • 08 октября 2022

Разрушено автомобильное полотно

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва на Крымском мосту. На кадрах видно, что автомобильное плотно частично разрушено и упало в воду.
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео

По данным Национального антитеррористического комитета, ночью на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Сегодня начнёт работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту. Он написал в соцсети, что "всё незаконное должно быть разрушено".

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