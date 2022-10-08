Украина обстреляла село в Белгородской области

Пострадала 16-летняя девушка

Подросток пострадал при обстреле села в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место", - написал Гладков.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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