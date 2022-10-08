Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту

Есть разрушения

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролёта.

По поручению главы СКР на место выехали специалисты Главного управления криминалистики. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Глава государства заслушал доклады Михаила Мишустина, Марата Хуснуллина, глав МЧС и Минтранса, руководителей силовых ведомств.

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