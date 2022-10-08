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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту

11:58
  • суббота
  • 08 октября 2022

Есть разрушения

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Очевидцы сняли последствия взрыва на Крымском мосту

По её словам, на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролёта.

По поручению главы СКР на место выехали специалисты Главного управления криминалистики. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Глава государства заслушал доклады Михаила Мишустина, Марата Хуснуллина, глав МЧС и Минтранса, руководителей силовых ведомств.

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