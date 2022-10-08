Сергей Аксёнов обратился к жителям Крыма

Он призвал их сохранять спокойствие

Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к жителям полуострова после взрыва на Крымском мосту. Он пообещал, что власти выработают меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного. Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов.

"Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа", - отметил Аксёнов.

Он напомнил, что крымчане в прошлом переживали и более сложные времена. Глава республики попросил всех набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие.

По данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение на мосту остановлено.

Сегодня начнёт работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту. Он написал в соцсети, что "всё незаконное должно быть разрушено".

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