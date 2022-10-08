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Власти Херсонской области отправляют детей с родителями из региона

14:30
  • суббота
  • 08 октября 2022

Там пока неспокойно

Власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и пожилых людей на отдых в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
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"Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли с ними связываться. На время зачистки от нацистов периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край", - сказал Стремоусов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что три российских региона - Краснодарский край, Ставрополье и Крым - заявили о готовности принять детей и взрослых из Херсонской и Запорожской областей.

В последние дни ВСУ ведут активные боевые действия на херсонском направлении. Накануне украинские военные открыли огонь по автобусу с мирными гражданами возле Дарьевского моста. Погибли пять человек.

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