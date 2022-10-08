Названо примерное число туристов в Крыму

Им бесплатно продлят проживание

В Крыму находятся около 50 тысяч туристов. Это оценка российских туроператоров. В ближайшие дни полуостров должны покинуть примерно три-четыре тысячи отдыхающих.

Власти региона призвали гостиницы продлить им время проживания, а в Ростуризме посоветовали перенести поездки.

Туристический сезон в Крыму в это время обычно заканчивается. Тем не менее, отдых на полуострове осенью пользуется популярностью из-за снижения цен в гостиницах и уменьшения числа туристов.

По данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Погибли два человека в легковом автомобиле, двигавшемся по мосту в момент взрыва.

Сегодня должна начать работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. Пока погодные условия не позволяют запустить паромы. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым.

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