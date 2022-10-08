На юге Москвы появится храмовый комплекс

Строительство завершается

На юге Москвы завершаются работы по возведению храма в честь Святого Архистратига Божия Михаила и его чуда в Хонех. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковный комплекс сдадут в эксплуатацию до конца года. Строители вносят последние штрихи. Полностью готов верхний храм, выложены гранитные полы, заказано внутреннее убранство, включая жертвенник.

Также осталось повесить паникадила. Объект со временем войдёт в столичные туристические маршруты, сообщает "ТВ Центр".

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