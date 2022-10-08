Следователи назвали число погибших во время взрыва на Крымском мосту

На месте работают водолазы

По предварительным данным, в момент взрыва на Крымском мосту погибли пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Водолазы подняли из воды тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются. У следователей уже есть данные грузового автомобиля, взорвавшегося на мосту. Собственник машины - житель Краснодарского края. Изучается маршрут передвижения грузовика и сопроводительная документация.

По данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту остановлено.

Сегодня должна начать работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. Пока погодные условия не позволяют запустить паромы. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым.

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