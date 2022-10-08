Названы сроки восстановления Крымского моста

Полным ходом идут работы

Первые поезда возобновят движение по Крымскому мосту к вечеру 8 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта России.

Специалисты уже провели первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части моста на предмет возможности пропуска поездов. Сейчас полным ходом идут восстановительные работы.

Что касается автомобильной части Крымского моста, то движение по ней можно будет запустить также 8 октября. Это будет возможно пока только по одной полосе в реверсивном режиме, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту остановлено.

Сегодня должна начать работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. Пока погодные условия не позволяют запустить паромы. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым. Ответственность за взрыв взяла на себя Украина.

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