ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК опубликовал видео разрушений Крымского моста

17:41
  • суббота
  • 08 октября 2022

Движение поездов перекрыто

Следственный комитет России показал кадры, снятые на Крымском мосту. Там сейчас работают криминалисты. Видны повреждения конструкций переправы, сотрудники СКР фиксируют разрушения.
Следователи назвали число погибших во время взрыва на Крымском мосту

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека, тела двух из них - мужчины и женщины уже достали из воды. Вероятно, они ехали возле взорвавшегося грузовика.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту остановлено.

Сегодня должна начать работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. Пока погодные условия не позволяют запустить паромы.  На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым. Ответственность за взрыв взяла на себя Украина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Следователи работают на Крымском мосту
Следователи работают на Крымском мосту
Следователи работают на Крымском мосту
Следователи работают на Крымском мосту
Следователи работают на Крымском мосту
Следователи работают на Крымском мосту
Следователи работают на Крымском мосту
Следователи работают на Крымском мосту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.