СК опубликовал видео разрушений Крымского моста

Движение поездов перекрыто

Следственный комитет России показал кадры, снятые на Крымском мосту. Там сейчас работают криминалисты. Видны повреждения конструкций переправы, сотрудники СКР фиксируют разрушения.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека, тела двух из них - мужчины и женщины уже достали из воды. Вероятно, они ехали возле взорвавшегося грузовика.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту остановлено.

Сегодня должна начать работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. Пока погодные условия не позволяют запустить паромы. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым. Ответственность за взрыв взяла на себя Украина.

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