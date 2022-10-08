Командующим объединенной группировкой СВО назначен генерал Суровикин

У него большой боевой опыт

Главком ВКС России Сергей Суровикин назначен командующим российской группировкой в районе проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу. 24 июня стало известно, что Суровикин командует Южной группировкой российских войск в месте проведения СВО. Ранее генерал возглавлял российскую группировку в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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