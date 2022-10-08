На пункты мобилизации в Москве приходит всё большее число добровольцев

Мобилизация продолжается

Добровольцы продолжают приходить в московские военкоматы. Молодые мужчины хотят участвовать в специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Приехал в военкомат без повестки, хочу отдать долг Родине своей, добровольцем. Это мог гражданский долг, хочу помочь ребятам, думаю, что наша помощь будет нужна им" - сказал один из пришедших на пункт мобилизации.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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