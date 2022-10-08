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Восстановлено движение автомобилей по Крымскому мосту

16:32
  • суббота
  • 08 октября 2022

До вечера по мосту запустят и поезда

Восстановлено реверсивное движение по автомобильной части Крымского моста. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Взрыв на Крымском мосту. Главное

"На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром “Керчь-2”", - сообщил руководитель региона.

До конца дня 8 октября также планируется восстановить железнодорожное движение по Крымскому мосту.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту было остановлено.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым. Ответственность за взрыв на мосту взяла на себя Украина.

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