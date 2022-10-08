Экипировку и помощь мобилизованные получают прямо в пунктах мобилизации в Москве

Продолжается частичная мобилизация

Мобилизованные в Москве получают экипировку и необходимую социальную помощь непосредственно в пунктах мобилизации. Об этом сообщает АГН "Москва".

Мужчинам выдают спецодежду, аптечку, спальные мешки и термобелье. На месте мобилизованным гражданам помогают решать возникающие вопросы.

"Все вопросы рассматриваются, оказываем всю помощь", - сказал заместитель главы управы Бутырского района Иван Собкалов.

По мнению заместителя председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгения Ляпина, во многом слаженная работа в рамках частичной мобилизации зависит от взаимодействия властей региона и военкомов.

Ранее сообщалось, что в Москве открыты дополнительные пункты мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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