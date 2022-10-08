Песков: У Путина нет в планах обращения к россиянам

Президент поручил создать комиссию после взрыва на Крымском мосту

Владимир Путин не планирует в ближайшее время обращаться к гражданам России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналист агентства попросил представителя Кремля ответить на вопрос, есть ли в планах Путина обращение к гражданам России. "Нет", - ответил Песков.

Ранее сообщалось, что президент поручил создать правительственную комиссию в связи с ночным ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту было остановлено. Около 16 часов в реверсивном формате было запущено автомобильное движение.

Сегодня должна начать работу паромная переправа, власти сообщат график движения позже. Пока погодные условия не позволяют запустить паромы.

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