Из Крыма отправились поезда в Москву и Петербург

Они должны пройти по Крымскому мосту

Первые два поезда отправились из Крыма. Один следует из Симферополя в Москву, второй – из Севастополя в Санкт-Петербург. Они проследуют по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика "Гранд экспресс сервис".

В 16 часов было восстановлено реверсивное автомобильное движение по Крымскому мосту. Пока что оно открылось только для легковых машин и автобусов. Грузовым автомобилям рекомендовано пользоваться паромом. Его должны запустить через несколько часов.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту было остановлено.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым. Ответственность за взрыв на мосту взяла на себя Украина.

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