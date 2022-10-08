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ВСУ четыре раза за день обстреляли Белгородскую область

19:15
  • суббота
  • 08 октября 2022

Разрушены жилые дома

Украинские войска четыре раза за день обстреляли Белгородскую область. Вечером под обстрел ВСУ попал город Грайворон.
Украина обстреляла село в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в центре города есть разрушения. В частности, повреждён старый детский сад, который был закрыт.

В хуторе Тополи повреждены два жилых дома. Также обстреляны окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередачи.

Утром ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского округа, ранена девушка 16 лет. Затем огонь открыли по селу Тишанка, там осколки повредили два автомобиля.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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