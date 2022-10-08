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В районе Крымского моста объявлен высокий уровень террористической опасности

19:52
  • суббота
  • 08 октября 2022

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края

Жёлтый уровень террористической опасности введён в Темрюкском районе Краснодарского края после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. "Будут повышенные меры безопасности, досмотр", - сказал глава Кубани.
Восстановлено движение автомобилей по Крымскому мосту

Он рекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту. Кондратьев также попросил водителей пока не ездить в сторону Крыма.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту было остановлено.

В 16 часов было частично восстановлено автомобильное движение, позже по железнодорожной части моста прошёл первый тестовый поезд. Вечером из Крыма отправились два пассажирских поезда. Один следует из Симферополя в Москву, второй – из Севастополя в Санкт-Петербург. Они проследуют по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика "Гранд экспресс сервис".

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым. Ответственность за взрыв на мосту взяла на себя Украина.

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