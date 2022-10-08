В районе Крымского моста объявлен высокий уровень террористической опасности

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края

Жёлтый уровень террористической опасности введён в Темрюкском районе Краснодарского края после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. "Будут повышенные меры безопасности, досмотр", - сказал глава Кубани.

Он рекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту. Кондратьев также попросил водителей пока не ездить в сторону Крыма.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту было остановлено.

В 16 часов было частично восстановлено автомобильное движение, позже по железнодорожной части моста прошёл первый тестовый поезд. Вечером из Крыма отправились два пассажирских поезда. Один следует из Симферополя в Москву, второй – из Севастополя в Санкт-Петербург. Они проследуют по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика "Гранд экспресс сервис".

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Руководители МЧС и Минтранса уже вылетели в Крым. Ответственность за взрыв на мосту взяла на себя Украина.

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