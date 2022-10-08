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Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста

20:07
  • суббота
  • 08 октября 2022

Безопасностью инфраструктуры займётся ФСБ

Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщает пресс-служба Кремля.
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Полномочия по организации защитных мер возложены на Федеральную службу безопасности. В указе говорится, что они необходимы для повышения эффективности мер защиты инфраструктуры, связывающей два российских региона.

Ранее президент поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. В ночь на 8 октября там взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту было остановлено.

В 16 часов было частично восстановлено автомобильное движение, позже по железнодорожной части моста прошёл первый тестовый поезд. Вечером из Крыма отправились два пассажирских поезда. Один следует из Симферополя в Москву, второй – из Севастополя в Санкт-Петербург. Они проследуют по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика "Гранд экспресс сервис".

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