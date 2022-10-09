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Восстановлено движение по Крымскому мосту

10:01
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

Накануне там взорвался грузовик

Конструкции Крымского моста сегодня обследуют водолазы. В первую очередь они будут выявлять повреждения двух пролётов, которые предстоит восстановить. На месте ЧП работает правительственная комиссия, созданная по поручению Владимира Путина. Полномочия по защите переправы возложены на ФСБ.
Взрыв на Крымском мосту. Главное

По мосту уже ходят поезда, на автомобильной дороге организовано реверсивное движение. Пока пропускают только легковые автомобили. Грузовики перевозят на паромах, сообщает "ТВ Центр".

Паромы три года были на консервации, но сегодня в считанные часы их привели в рабочее состояние. Несмотря на волнение моря и ветер они всё-таки отправятся на Таманский берег в порт Кавказ и перевезут небольшие грузовики.

Восстановлено и железнодорожное сообщение. Возобновилась продажа билетов на ближайшие даты. Поезда из Симферополя и Севастополя выехали по расписанию. Двухэтажный состав уже прошёл под арками Крымского моста. Судоходство в Керченском проливе из-за инцидента не прекращалось.

Огненное зарево над Керченским проливом появилось накануне примерно в шесть утра. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту запечатлели камеры наблюдения. Установлена личность владельца грузовика. Это житель Краснодарского края Самир Юсубов. Сам он находится за границей, а за рулем мог быть его дядя Махир Юсубов. Сейчас по месту его проживания идут следственные действия.

В результате подрыва обрушились два автомобильных пролета. На железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. В пресс-службе "Крымской железной дороги" сообщили, что в поездной бригаде пострадавших не было.

Взрыв произошел на подъезде к аркам Крымского моста, но они не повреждены. Действия пожарных по расцепке состава на мосту позволили спасти железнодорожную часть от более серьёзных повреждений, сообщили в МЧС. Так, из 59 вагонов сгорели девять.

После тушения полотно проверили на целостность. По поручению президента была создана правительственная комиссия для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Специалисты уже осмотрели объект и приступают к ремонту.

Попасть на полуостров сейчас можно и по освобождённым территориям – через Мариуполь и Бердянск в Джанкой. Это, в том числе, касается и снабжения Крыма. Местные власти заявили, что запасов горючего и продовольствия достаточно.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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