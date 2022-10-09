Героям спецоперации вручили высокие награды

После награждения они отправились на передовую

Государственные награды и знаки отличия вручили нашим военным, которые проявили мужество и отвагу во время спецоперации.

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения под огнём противника возвели и удержали надводную переправу через реку. За проявленный героизм солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры получили ведомственные медали, а также ордена Суворова и Жукова.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для выполнения поставленных задач, сообщает "ТВ Центр".

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