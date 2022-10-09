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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:42
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

Они проявляют мужество на передовой

В Министерстве обороны рассказали о профессиональном мужестве российских военных. Ефрейтор Вячеслав Таранцев во время контратаки националистов эвакуировал с поля боя раненных сослуживцев. Вячеслав вывез на грузовом автомобиле пострадавших товарищей, а после вернулся и помог отбить атаку.
Минобороны показало работу установок "Ураган" в зоне СВО

Колонна снабжения, в составе которой находился младший сержант Ильшат Вахитов попала под вражеский обстрел. Младший сержант сумел вывести загруженную технику в безопасный район и вовремя доставил боеприпасы.

Танковый экипаж под командованием старшины Юрия Маргуна в течение двух суток держал оборону на одном из наиболее опасных направлений. В бою танкисты уничтожили три вражеских танка и большое количество живой силы противника.

Гвардии матрос Николай Каширин участвовал в освобождении одного из крупных городов от неонацистов. Во время боя Николай обнаружил и ликвидировал вражеского снайпера, сообщает "ТВ Центр".

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