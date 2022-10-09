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Путин поздравил российских аграриев с праздником

10:17
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

В этом году собран рекордный урожай

Сегодня профессиональный праздник отмечают российские аграрии. В последние годы агропромышленный комплекс столкнулся с непростыми вызовами: последствиями пандемии и санкциями, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на все сложности в этом году Россия собрала рекордный урожай. К работникам АПК обратился президент. Владимир Путин поздравил аграриев с праздником и отметил достижения традиционной для России отрасли экономики

"Агропромышленный комплекс - один из ключевых секторов российской экономики - год за годом демонстрирует убедительный достойный результат", - указал глава государства.

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