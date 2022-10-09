ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Движение по Крымскому мосту удалось восстановить за несколько часов

12:05
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

Дополнительно работает паром

Движение по Крымскому мосту восстановлено - уже прошли первые пассажирские поезда. По автомобильной трассе следуют колонны машин пока что в реверсивном режиме. Это связано с ремонтными работами. В Керченском проливе организована паромная переправа. В район направили дополнительные суда. Предусмотрены и другие логистические маршруты.
Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста

Несмотря на сложные погодные условия ночью заработала переправа между Крымом и Краснодарским Краем. Паром "Керченский-2" выполнил три рейса. Перевозили небольшие грузовые автомобили, сообщает "ТВ Центр".

Запущен не только грузовой паром, но и пассажирский. Судно средней вместимости до 200 человек может осуществлять перевозки даже при волнении моря и порывах ветра до 12 метров в секунду.

Сегодня должны начать курсировать большие паромы. Они вмещают до 30 дальномеров или до 120 легковых автомобилей. А пока крупногабаритный транспорт ожидает на старом керченском аэродроме. Здесь организована стоянка. МЧС Крыма развернуло пункты обогрева, обеспечивают водителей водой, горячим чаем и питанием. К ситуации тут относятся с пониманием.

Для легковых автомобилей открыто движение по Крымскому мосту. Пока оно осуществляется в реверсивном режиме. После досмотра большие колонны поочередно пропускают по неповрежденной ветке моста. Интервал примерно 30 минут. Накануне в оперативном штабе заявили, что сегодня постараются запустить движение по обеим полосам.

Железнодорожное сообщение восстановлено. Поезда двигаются по расписанию. Накануне, после завершения восстановительных работ по путям сначала прошёл грузовой поезд из 15 вагонов. Затем прошёл двухэтажный состав в Москву и одноэтажный в Петербург. Арки моста подсвечивались цветами российского флага.

Пассажиров, прибывающих в Крым на поезде или пароме, бесплатно довозят до гостиниц и на вокзалы. Доставку организовал Минтранс республики. Аналогичная перевозка работает и на противоположном берегу между Краснодаром, Анапой и портом Кавказ.

На мосту продолжаются восстановительные работы. По сообщениям оперштаба, они будут вестись в две смены. Сейчас к месту работ подвозят необходимые материалы.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
Автомобильная очередь
Автомобильная очередь
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.