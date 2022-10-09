Движение по Крымскому мосту удалось восстановить за несколько часов

Дополнительно работает паром

Движение по Крымскому мосту восстановлено - уже прошли первые пассажирские поезда. По автомобильной трассе следуют колонны машин пока что в реверсивном режиме. Это связано с ремонтными работами. В Керченском проливе организована паромная переправа. В район направили дополнительные суда. Предусмотрены и другие логистические маршруты.

Несмотря на сложные погодные условия ночью заработала переправа между Крымом и Краснодарским Краем. Паром "Керченский-2" выполнил три рейса. Перевозили небольшие грузовые автомобили, сообщает "ТВ Центр".

Запущен не только грузовой паром, но и пассажирский. Судно средней вместимости до 200 человек может осуществлять перевозки даже при волнении моря и порывах ветра до 12 метров в секунду.

Сегодня должны начать курсировать большие паромы. Они вмещают до 30 дальномеров или до 120 легковых автомобилей. А пока крупногабаритный транспорт ожидает на старом керченском аэродроме. Здесь организована стоянка. МЧС Крыма развернуло пункты обогрева, обеспечивают водителей водой, горячим чаем и питанием. К ситуации тут относятся с пониманием.

Для легковых автомобилей открыто движение по Крымскому мосту. Пока оно осуществляется в реверсивном режиме. После досмотра большие колонны поочередно пропускают по неповрежденной ветке моста. Интервал примерно 30 минут. Накануне в оперативном штабе заявили, что сегодня постараются запустить движение по обеим полосам.

Железнодорожное сообщение восстановлено. Поезда двигаются по расписанию. Накануне, после завершения восстановительных работ по путям сначала прошёл грузовой поезд из 15 вагонов. Затем прошёл двухэтажный состав в Москву и одноэтажный в Петербург. Арки моста подсвечивались цветами российского флага.

Пассажиров, прибывающих в Крым на поезде или пароме, бесплатно довозят до гостиниц и на вокзалы. Доставку организовал Минтранс республики. Аналогичная перевозка работает и на противоположном берегу между Краснодаром, Анапой и портом Кавказ.

На мосту продолжаются восстановительные работы. По сообщениям оперштаба, они будут вестись в две смены. Сейчас к месту работ подвозят необходимые материалы.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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