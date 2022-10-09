В США назвали организаторов взрыва на Крымском мосту

Преступление планировалось в Киеве

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что взрыв на Крымском мосту организовали киевские спец-службы. Об этом пишет "Нью-Йорк Таймс". Другие зарубежные СМИ тоже в открытую говорят о причастности режима Зеленского. Осуждкния преступления, которое унесло жизни мирных людей, от западных демократий не последовало, сообщает "ТВ Центр".

Цель номер один - Крымский мост. Правда, советник офиса Зеленского, который еще вчера буквально признавался, что мост взорвали именно украинцы, вдруг резко поменял мнение.

Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины: "Тщательное понимание логистики совершаемого данного эксцесса – он находился только в руках у российских спецслужб. То есть и то же самое с Дугиной, и то же самое можно сказать про взрывы в Балтийском море, которые повредили три из четырёх ветвей европейского газопровода".

Украинские политики, не стесняясь в выражениях, давно заявляли о желании разрушить этот объект. Говорили об этом и в СМИ, и в соцсетях. Только месяц назад депутат Верховной рады Гончаренко опубликовал так называемый план уничтожения Крымского моста с британским министром обороны. О внутреннем конфликте самого Подоляка и говорит тот факт, что убийство Дугиной украинскими спецслужбами уже признали даже в США.

Что касается Крымского моста, здесь тоже уже все понятно. Взять только вчерашнее торжество в Киеве по случаю взрыва. Фотозону установили в городе всего за несколько часов, а украинская почта тут же выпустила набор марок в виде горящего моста. Так что в этот раз байка о том, что Россия снова сама себя обстреляла, уже не найдёт поклонников.

Заголовки зарубежной прессы пестрят обличительными фактами подрыва Крымского моста. На Западе не увидели иных подозреваемых, кроме одного. Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина.

Маркус Каим, политолог: "Естественно возникает вопрос - кто это сделал? Если посмотреть на то, кто от этого выигрывает, многое указывает на украинскую сторону. Этот мост - значимое строение, которое олицетворяет отделение Крыма от Украины и символизирует связь Крыма с Россией. Кроме этого, Россия не смогла бы использовать определенные логистические маршруты для снабжения армии и прочего. Эти все моменты, говорят о том, что к взрыву причастна Украина".

Тем временем американские спецслужбы, как и с делом Дугиной, открестились от своих украинских подопечных. В Пентагоне заявили, что сообщения о взрыве читали, но комментировать ничего не будут.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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