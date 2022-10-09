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Подробности новых ударов ВСУ по жилым районам Донецка

12:50
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

Есть жертвы среди мирного населения

Ночью киевские боевики атаковали пункт временного размещения граждан на окраине Старобельска в ЛНР. Били из американских установок “Хаймарс”. Серию ударов боевики нанесли и по Донецку. Снаряд попал в жилой дом. На первом этаже был расположен салон связи. Здание разрушено. За сутки в ДНР погибли три мирных жителя, шестеро ранены. Вдоль линии соприкосновения российские войска укрепляют оборону.
ВСУ ударили по Донецку реактивной артиллерией советского производства

ВСУ бьют по Донецку хаотично, активно применяя натовскую артиллерию. Так в Кировском районе уничтожен склад типографии. После обстрела загорелась территория в три тысячи квадратных метров. Внутри было 260 тонн бумаги и 15 тонн лакокрасочных материалов, сообщает "ТВ Центр".

Постепенно российские войска выдавливают боевиков от окраин Донецка. Передовые группы уже заходят в Первомайское. С высоты хорошо видно, как миномёты точечно бьют по отступающим боевикам. Активно продвигаются наши бойцы на Артёмовском направлении.

В Ольговке радикалы пытались идти на прорыв и окружить российских спецназовцев, но отряд дал бой. В течение суток отделение отбивало атаки целой роты. Противник отброшен, наша группа вышла без потерь. Только за сутки в таких столкновениях боевики потеряли 700 человек и 50 единиц бронетехники.

 Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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