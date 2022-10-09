Подробности новых ударов ВСУ по жилым районам Донецка

Есть жертвы среди мирного населения

Ночью киевские боевики атаковали пункт временного размещения граждан на окраине Старобельска в ЛНР. Били из американских установок “Хаймарс”. Серию ударов боевики нанесли и по Донецку. Снаряд попал в жилой дом. На первом этаже был расположен салон связи. Здание разрушено. За сутки в ДНР погибли три мирных жителя, шестеро ранены. Вдоль линии соприкосновения российские войска укрепляют оборону.

ВСУ бьют по Донецку хаотично, активно применяя натовскую артиллерию. Так в Кировском районе уничтожен склад типографии. После обстрела загорелась территория в три тысячи квадратных метров. Внутри было 260 тонн бумаги и 15 тонн лакокрасочных материалов, сообщает "ТВ Центр".

Постепенно российские войска выдавливают боевиков от окраин Донецка. Передовые группы уже заходят в Первомайское. С высоты хорошо видно, как миномёты точечно бьют по отступающим боевикам. Активно продвигаются наши бойцы на Артёмовском направлении.

В Ольговке радикалы пытались идти на прорыв и окружить российских спецназовцев, но отряд дал бой. В течение суток отделение отбивало атаки целой роты. Противник отброшен, наша группа вышла без потерь. Только за сутки в таких столкновениях боевики потеряли 700 человек и 50 единиц бронетехники.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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