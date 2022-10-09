Телерадиокомпании "Мир" исполнилось 30 лет

Она работает на постсоветском пространстве

30 лет в эфире - сегодня отмечают юбилей сотрудники Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Это крупнейший медиа-холдинг на постсоветском пространстве, имеющий 12 филиалов и представительств в девяти странах.

Два телеканала, радио, информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система. Круглосуточное вещание ведётся в четырёх часовых поясах, сообщает "ТВ Центр".

Аудитория "Мира" превышает 180 миллионов человек. Компания создаёт единую информационную среду для бывших союзных республик, рассказывая о том, что происходит в странах СНГ и Грузии, знакомит людей с разными культурами, традициями и обычаями.

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