В Киргизии отмены учения ОДКБ "Нерушимое братство"

Они должны были пройти в октябре

Киргизия отменила учения с силами ОДКБ "Нерушимое братство". Такое решение принято в Министерстве обороны страны, сообщает РИА Новости. О причинах отмены не говорится.

Манёвры миротворческих сил ОДКБ должны были пройти на полигоне "Эдельвейс" в октябре. Месяц назад Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане.

Не исключено, что отмена учений связана с недавним обострением приграничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Военные использовали тяжёлую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня.

За несколько дней в конфликте погибли 59 киргизов и 41 таджик. 19 сентября сторонам удалось добиться подписания протокола об установлении мира.

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