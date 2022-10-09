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В Киргизии отмены учения ОДКБ "Нерушимое братство"

13:30
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

Они должны были пройти в октябре

Киргизия отменила учения с силами ОДКБ "Нерушимое братство". Такое решение принято в Министерстве обороны страны, сообщает РИА Новости. О причинах отмены не говорится.  

Манёвры миротворческих сил ОДКБ должны были пройти на полигоне "Эдельвейс" в октябре. Месяц назад Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане.

Не исключено, что отмена учений связана с недавним обострением приграничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Военные использовали тяжёлую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня.

За несколько дней в конфликте погибли 59 киргизов и 41 таджик. 19 сентября сторонам удалось добиться подписания протокола об установлении мира.

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