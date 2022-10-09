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Остановлено наступление ВСУ на Херсон

13:53
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

Контратака захлебнулась

Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось. Об этом у себя в Telegram-канале написал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
ВСУ столкнулись с эшелонированной линией обороны в Херсонской области

"На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась", - отметил он.

Накануне стало известно, что власти Херсонской области приняли решение отправить детей с родителями и пожилых людей на отдых в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что три российских региона - Краснодарский край, Ставрополье и Крым - заявили о готовности принять детей и взрослых из Херсонской и Запорожской областей.

В последние дни ВСУ ведут активные боевые действия на херсонском направлении. 7 октября  украинские военные открыли огонь по автобусу с мирными гражданами возле Дарьевского моста. Погибли пять человек.

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