Вашингтон постепенно к ней приближается

МИД России предупредил США о красной линии в отношениях двух стран. На Смоленской площади заявили, что поставки Киеву американских дальнобойных средств поражения станут красной линией для России.

"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения", - заявил ТАСС директор второго департамента СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

По словам дипломата, ответные меры Москвы будут определяться после тщательного анализа складывающейся ситуации.

После начала спецоперации по защите Донбасса на Украину начались поставки западного оружия. Больше всего вооружений передаёт Киеву Вашингтон.

Среди прочего США поставили на Украину ракетные установки HIMARS, на которых используются снаряды GMLRS дальностью до 150 километрах. В Вашингтоне не исключают передачи Киеву более дальнобойного оружия в дальнейшем.

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