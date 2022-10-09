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Птичьи рынки и зоомагазины могут оказаться вне закона

14:53
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

В России меняются правила продажи животных

7 октября президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил продажи животных. Он вступит в силу весной, но уже сейчас взбудоражил всех, кто имеет отношение к торговле живым товаром.

Птичьи рынки и зоомагазины могут оказаться вне правового поля. Претензии к ним были давно: мол, животных там содержат в неприемлемых условиях, им тесно, клетки плохо убирают, на рынках циркулируют опасные инфекции...

Зоозащитники услышаны, что теперь будет? И не окажется ли весь бизнес на животных в серой зоне? Екатерина Гоголева разбиралась (смотрите видео).

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