ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Жапаров договорились встретиться в Астане

14:27
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

На следующей неделе там пройдёт саммит СНГ

Владимир Путин и Садыр Жапаров условились встретиться в Астане. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что до начала неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября Путин переговорил с президентом Кыргызстана Жапаровым по телефону. Во время этого разговора обсуждались вопросы двусторонних отношений. Также главы государств договорились встретиться в Астане.

12-14 октября в столице Казахстана пройдут саммит СНГ, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и встреча глав государств в формате "Россия - Центральная Азия".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Садыр Жапаров
Владимир Путин и Садыр Жапаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.