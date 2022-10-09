Путин и Жапаров договорились встретиться в Астане

На следующей неделе там пройдёт саммит СНГ

Владимир Путин и Садыр Жапаров условились встретиться в Астане. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что до начала неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября Путин переговорил с президентом Кыргызстана Жапаровым по телефону. Во время этого разговора обсуждались вопросы двусторонних отношений. Также главы государств договорились встретиться в Астане.

12-14 октября в столице Казахстана пройдут саммит СНГ, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и встреча глав государств в формате "Россия - Центральная Азия".

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