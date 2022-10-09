На мобилизационные пункты в Москве продолжают прибывать добровольцы

Продолжается частичная мобилизация

Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты, открытые в столице. Как сообщает АГН "Москва", среди мобилизованных много добровольцев.

"Прибыл добровольцем на сборный пункт, посчитал своим долгом прийти, потому что чувствую внутреннюю необходимость с учётом крайнего теракта, когда был взорван мост", - рассказал один из мужчин.

Сотрудник пункта мобилизации подчеркнула, что добровольцы будут обеспечены всем необходимым: носками, шапками, аптечками.

Ранее сообщалось, что в Москве открыты дополнительные пункты мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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