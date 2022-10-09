Российские истребители сбили украинский Су-24

Сорваны попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях

ВКС России сбили в Николаевской области украинский военный самолёт Су-24. Под Херсоном был уничтожен вертолёт Ми-24 ВВС Украины. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также Вооруженные силы России остановили наступление врага сразу на нескольких направлениях. На Купянском направлении отражена атака ВСУ и уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин. В ЛНР обнаружены и уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

В Запорожской области противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск, там удалось уничтожить около ста военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"