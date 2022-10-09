Россия нанесла удары по "Иностранному легиону" на острове Хортица

Уничтожены наёмники

Российские военные высокоточным оружием нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений наёмников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в Херсонской области разгромлены пять военных колонн противника, потери ВСУ на этом направлении составили более 80-ти военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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