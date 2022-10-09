Путин соберёт Совет безопасности 10 октября

Об этом сообщили в Кремле

10 октября Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит", - сказал Песков.

Очевидно, что на встрече главы государства с членами Совета безопасности, среди прочего, будет обсуждаться взрыв на Крымском мосту, который произошёл в ночь на 8 октября.

Ранее президент поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на мосту, где взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом. Движение на мосту было остановлено.

В 16 часов 8 октября было частично восстановлено автомобильное движение, позже по железнодорожной части моста прошёл первый тестовый поезд. Вечером из Крыма отправились два пассажирских поезда. Сегодня между Крымом и Краснодарским краем дополнительно запущено паромное сообщение.

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