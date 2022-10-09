На Крымском мосту запущено автомобильное движение по двум полосам

Строители работают круглосуточно

На автомобильной части Крымского моста запущено движение по двум полосам. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По словам зампреда правительства, на мосту продолжается обследование его повреждённой части. Хуснуллин поблагодарил строителей, которые работают круглосуточно.

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. Движение на мосту было остановлено из-за частичных разрушений конструкций переправы.

В 16 часов 8 октября было частично восстановлено автомобильное движение в реверсивном режиме, позже по железнодорожной части моста прошёл первый тестовый поезд.

Вечером из Крыма отправились два пассажирских поезда. Сегодня между Крымом и Краснодарским краем дополнительно запущено паромное сообщение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"