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На Крымском мосту запущено автомобильное движение по двум полосам

17:24
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

Строители работают круглосуточно

На автомобильной части Крымского моста запущено движение по двум полосам.  Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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"До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По словам зампреда правительства, на мосту продолжается обследование его повреждённой части. Хуснуллин поблагодарил строителей, которые работают круглосуточно.

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. Движение на мосту было остановлено из-за частичных разрушений конструкций переправы.

В 16 часов 8 октября было частично восстановлено автомобильное движение в реверсивном режиме, позже по железнодорожной части моста прошёл первый тестовый поезд.

Вечером из Крыма отправились два пассажирских поезда. Сегодня между Крымом и Краснодарским краем дополнительно запущено паромное сообщение.

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