Сделано неожиданное заявление

В США прозвучали довольно странные заявления на государственном уровне. На фоне продолжающийся накачки киевского режима американским оружием чиновник из Белого дома вдруг заговорил о мире на Украине.

Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путём, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путём, мирно и дипломатически", - сказал Кирби в интервью ABC News.

Он добавил, что военные действия на Украине идут уже слишком долго и в Вашингтоне хотят, чтобы они закончились.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны, затем их одобрили обе палаты парламента и подписал президент.

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