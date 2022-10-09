Илон Маск почувствовал приближение ядерной войны

На этой неделе он сделал много заявлений

Американский миллиардер Илон Маск на этой неделе решил завоевать информационное пространство. Он и в выходной день продолжает делать громкие заявления. На этот раз Маск почувствовал приближение войны.

"Вероятность ядерной войны стремительно растёт", - написал он в соцсети.

Ранее Маск выдвинул свой мирный план урегулирования ситуации на Украине. Он включает повторное проведение референдумов в новых регионах России под наблюдением ООН. При этом Крым Маск назвал по факту российским и в завершение заявил, что не верит в победу Киева.

Эти инициативы жёстко раскритиковали в Незалежной. Там посчитали, что гордость и тщеславие Маска играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине. Маск в ответ написал: "Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны".

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