ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Илон Маск почувствовал приближение ядерной войны

18:54
  • воскресенье
  • 09 октября 2022

На этой неделе он сделал много заявлений

Американский миллиардер Илон Маск на этой неделе решил завоевать информационное пространство. Он и в выходной день продолжает делать громкие заявления. На этот раз Маск почувствовал приближение войны.
Маск назвал себя фанатом Украины

"Вероятность ядерной войны стремительно растёт", - написал он в соцсети.

Ранее Маск выдвинул свой мирный план урегулирования ситуации на Украине. Он включает повторное проведение референдумов в новых регионах России под наблюдением ООН. При этом Крым Маск назвал по факту российским и в завершение заявил, что не верит в победу Киева.

Эти инициативы жёстко раскритиковали в Незалежной. Там посчитали, что гордость и тщеславие Маска играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине. Маск в ответ написал: "Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.